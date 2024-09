Addio al centenario Quinto Nunzi (nella foto). Classe 1924 e originario di Campofilone, era sopravvissuto alla deportazione in un campo di lavoro polacco, riuscendo a tornare in Italia dopo aver percorso migliaia di chilometri a piedi. Fu insignito della Croce al merito di guerra per le esperienze sopportate durante il conflitto e nel lager, che tuttavia non ne avevano cambiato la tempra e il carattere, tanto che di recente aveva avviato una causa contro la Germania per ottenere un indennizzo. Lascia i figli Tonino e Fabio, tanti nipoti e pronipoti a cui ha trasmesso tutti i valori importanti che lo hanno accompagnato durante la sua vita. Il funerale si svolgerà oggi alle 16.45 nella chiesa di San Giuseppe, partendo dalla casa funeraria Terra e Cielo di via Cecchetti.