Addio al commerciante. Luciano Picini. Aveva 59 anni

Ieri nella chiesa di San Pietro in piazza XX Settembre si svolto il funerale di Luciano Picini, morto a 59 anni. Era uno dei tre figli del commerciante civitanovese Picini, fondatore con Perini della ditta Galassia arredamenti per uffici, negozi e industria. Dopo essersi diplomato all’Itc di Civitanova Alta, Luciano Picini si era inserito nella ditta paterna come i fratelli Ugo e Cristiano. Per l’estremo saluto al 59enne, appassionato di basket e calcio, c’erano anche la mamma Germana, le cognate e i nipoti.

e. e.