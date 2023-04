Addio al consigliere Perugini: aveva 55 anni

Si é spento Fabrizio Perugini, consigliere comunale, padre, direttore commerciale della Quadri Umberto Siderurgica. Il 55enne da diverso tempo lottava contro un male, fino al tragico epilogo di martedì, quando il suo cuore ha smesso di battere. Appassionato di sport, in particolare di biciclette e mountain bike, Perugini risiedeva a Montecosaro Scalo ed era ben voluto nel suo paese d’origine anche per via dell’impegno politico tra i banchi della minoranza, in ‘Uniti per Montecosaro’. La lista, rappresentata dal consigliere Gianluca Marsili, "esprime il più sentito cordoglio. Ci stringiamo – si legge nella nota – intorno alla famiglia, alla moglie Debora, ai due figli Alessandro e Pier Paolo, alla mamma Lidia, al babbo Michele e alla sorella Sonia. Fabrizio era una persona conosciutissima in paese ed amata da tutti. Si è sempre speso senza risparmiarsi per la famiglia e per il territorio, la sua opera continuerà perché il suo ricordo, il suo garbo e la sua passione resteranno impresse indelebilmente nel cuore delle persone che ha amato e che hanno avuto l’onore di essergli amici. Ciao Fabrizio, ci mancherai terribilmente". Stima per la persona mista al dolore per l’addio anche da parte dei colleghi di maggioranza, con Roberto Martinelli che definisce Perugini "una persona seria e tranquilla, apprezzata nel lavoro, vigile e attenta in assise e stimata da molti a Montecosaro. Sentite condoglianze alla cara famiglia", dice poi. Anche il sindaco Reano Malaisi "a nome di tutta la cittadinanza" si è unito "al dolore della famiglia Perugini". I funerali oggi alle 15.30 alla chiesa dell’Annunziata, partendo dalla casa funeraria Soft di Montecosaro.