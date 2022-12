Addio al dottore Aldo Taccari, ex primario del reparto di radiologia

Si terranno questa mattina alle 9.30, nella chiesa Sacramento a Macerata i funerali del dottor Aldo Taccari, morto ieri all’età di 96 anni. Il professionista era molto conosciuto nell’ambiente medico per esser stato per lunghi anni primario al reparto di radiologia dell’ospedale "Santa Lucia" di Recanati. Lascia la moglie Margherita, i figli Tommaso, anche lui radiologo all’ospedale di Macerata, e Luciana Maria oltre agli amati nipoti Maria Giulia, Federica, Francesco e Giacomo. La famiglia ha chiesto non fiori, ma opere di bene.