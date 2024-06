Morto il fotografo Roberto Vives, con i suoi scatti ha raccontato Civitanova

Civitanova Marche (Macerata), 26 giugno 2024 – Addio a Roberto Vives. Con la sua mitica Nikon per anni ha raccontato la città, migliaia di scatti di volti ed eventi, di cronaca e spettacoli, che oggi costituiscono un archivio prezioso, la sua eredità alla Civitanova che ha profondamente amato.

Se ne è andato stamattina, a 77 anni, fatale una crisi cardiaca che lo ha colto mentre era ricoverato all’ospedale di Macerata dove stava curandosi per superare gravi problemi polmonari. Lo conoscevano tutti e lui conosceva tutti. Per le origini catalane del suo cognome era detto ‘lo spagnolo’. Infinita la sua passione per la fotografia a cui si è dedicato dopo la pensione.

Ha ‘paparazzato’ tutto e tutti e ha raccontato la città anche attraverso la cronaca e gli eventi di costume, come fotoreporter di varie testate tra le quali Il Resto del Carlino. Lascia sua moglie Paola, che ha profondamente amato e lascia tanti amici che con lui hanno condiviso il suo modo genuino di vivere, che ne faceva un civitanovese schietto e sincero.