Addio al grande barbiere. Semplici aveva 93 anni

Si è spento, all’età di 93 anni, Alberto Semplici, da circa un mese ricoverato alla Rsa di Recanati. Era considerata la memoria di Recanati avendo acquisito con il tempo la conoscenza di vita, morte e miracoli dei recanatesi che hanno attraversato buona parte del secolo scorso, grazie soprattutto al mestiere che faceva, barbiere storico del rione di Montemorello. Sposato con Pasqualina Iesoni, dalla quale ebbe quattro figli, nel 1954 si trovò ad un bivio della sua vita: o emigrare in Australia in cerca di un lavoro o aprire un’attività in città. Scelse di rimanere nella sua Recanati aprendo una barberia,sfruttando la sua passione per questo mestiere avendo, sin dall’età di otto anni, frequentato come garzone un’altra storica barberia in piazza Leopardi dove, seduto su uno sgabello, insaponava i clienti. Non contento di lavorare tutti i giorni, mattina e pomeriggio, per arrotondare, vista anche la famiglia numerosa e tre figli che avevano scelto di studiare, andava a fare barba e capelli anche agli ammalati, ricoverati all’ospedale Santa Lucia per cui non conosceva mai un giorno di riposo, lavorando anche la domenica. Fino a quando è stato in se la gente andava da lui anche per documentarsi sulla storia della città e sui suoi personaggi, conoscenza che aveva maturato grazie al rapporto quotidiano con i suoi concittadini che si servavano da lui. Quando andò in pensione lasciò la barberia a suo figlio Fabio con il quale lavorava già da moltissimi anni. Fra le sue passioni c’era quella di seguire nei vari raduni gli alpini accodandosi alle uscite pubbliche della locale associazione pur non avendo fatto il servizio militare in questo corpo. Il funerale si svolgerà oggi alle 15 nella chiesa di Montemorello.