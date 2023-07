Addio al luminare della medicina Miti "Una vita dedicata a salvare pazienti"

di Giorgio Giannaccini

Capo della Resistenza di Ancona e poi luminare della medicina: si è spento ieri a 108 anni (compiuti lo scorso dicembre) Luigi Miti, l’uomo più longevo delle Marche, originario di Potenza Picena. Per tantissimi anni è stato il primario del reparto di medicina nell’allora ospedale civile Umberto I, nel cuore di Ancona e figura straordinaria dell’ambito sanitario.

Le condizioni di salute del professor Miti si sono aggravate negli ultimi giorni. Ieri mattina il suo cuore ha cessato di battere all’interno della sua abitazione di via Thaon de Revel, al Passetto (famosa e ribattezzata proprio col suo nome una curva di quella strada), nella giornata in cui, paradossalmente, i sindacati manifestavano a difesa della sanità pubblica a pochi metri da casa sua. Luigi Miti era nato nel 1914 a Potenza Picena, ma ha praticamente vissuto e operato lungo tutta la sua vita ad Ancona. Le esperienze durissime da bambino durante il primo conflitto mondiale, poi durante la seconda la grande attività di membro della Resistenza antifascista. Nel Dopoguerra è iniziata la sua lunghissima carriera professionale nell’area della medicina all’ospedale civile di largo Cappelli. Luigi Miti è stato primario emerito della divisione di medicina generale e nella sua infinita carriera è stato capace di produrre oltre cento pubblicazioni. Chi lo ricorda è Sergio Paolucci, ex sindaco di Potenza Picena.

"Dopo le vicende che lo videro protagonista nel corso della Seconda guerra mondiale che gli meritarono la medaglia di bronzo al valor militare, si distinse nella lotta al nazifascismo accanto ai partigiani – ha ricordato Paolucci –. Impiegò tutta la sua vita nello studio per salvare vite e nella costruzione del primo nosocomio più importante delle Marche – ricordato Paolucci –. Miti ricevette la medaglia d’oro dell’Ordine dei medici della provincia di Ancona. Nel maggio 2009, la nostra amministrazione diede alle stampe un libro su Potenza Picena, dove ricordammo con monografie i personaggi che hanno reso illustre la nostra comunità, fra questi dedicammo una pagina al professor Miti".

"A lui – prosegue Paolucci – in occasione della presentazione del libro, concedemmo la cittadinanza onoraria di Potenza Picena. Fu una bellissima festa e da lì iniziò una bella amicizia. Non dimenticherò mai l’umanità e la professionalità del professor Miti. Una persona semplice eppure così importante. Oggi piangiamo la scomparsa di un nostro grande concittadino". Cordoglio e vicinanza alla famiglia è stata espressa anche dall’amministrazione comunale di Potenza Picena, che ha ricordato l’episodio della "consegna di una benemerenza nel 2020 da parte dell’attuale sindaco Noemi Tartabini, in occasione della nomina di Miti a socio onorario dei medici militari, svolta ad Ancona". L’uomo lascia così le figlie Paola e Angela, e il genero Sergio De Paoli, oltre ai tanti che gli hanno voluto bene.