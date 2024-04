Addio al luogotenente. Gaetano Esposito per 20 anni nell’Arma

Cordoglio per la scomparsa del luogotenente carica speciale Gaetano Esposito (nella foto), per oltre venti anni alla guida della Stazione carabinieri di Sarnano. L’ufficiale, che aveva 73 anni, è morto l’altra notte all’ospedale di Ancona, dove era ricoverato da qualche tempo.

Dopo essersi arruolato a 17 anni, aveva prestato servizio in diverse stazioni dell’Arma nelle Marche, fermandosi poi a lungo a Sarnano fino al congedo, nel 2017, ottenendo numerosi encomi per le attività e le indagini svolte a tutela della sicurezza dei cittadini. Dal congedo, era andato a vivere a Mogliano con la famiglia. Proprio a Mogliano oggi alle 15 sarà celebrato il funerale, nella chiesa di Santa Maria in Piazza.