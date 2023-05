Addio al medico di base Marconi: aveva 88 anni Oggi l’ultimo saluto

Ieri mattina, alle 10, è scomparso a Civitanova il noto medico di base Aldo Marconi. Aveva 88 anni. I funerali si svolgeranno oggi alle 14.45 – partendo dalla casa funeraria "Terra e Cielo" – per la centralissima chiesa di San Pietro, in piazza XX Settembre. Il dottor Marconi ha lasciato la moglie Maria Letizia, le figlie Elisabetta e Stefania (medico, che ha proseguito l’attività del papà), il genero Marco e i nipoti Matteo e Camilla. La sepoltura avverrà al Camposanto di Civitanova Alta. Marconi è stato un medico bravo, riservato, signorile, apprezzato da tutti. Abitava in centro e ha avuto sempre lo studio in corso Garibaldi, poco dopo via Hermada. Ha svolto la professione per una quarantina d’anni, con grande impegno e dedizione.

Ennio Ercoli