Addio al medico Pierdomenico, ex consigliere comunale

La città piange Pierluigi Pierdomenico, civitanovese e medico di famiglia che aveva lavorato a lungo a Morrovalle, professionista molto stimato da tutti per la sua disponibilità e dedizione. Aveva 73 anni e da qualche anno era andato in pensione. A questo punto aveva scoperto un male contro cui aveva combattuto invano. Il decesso ieri. Questa mattina alle 9.45 i funerali presso la chiesa di San Carlo, a Fontespina, il suo quartiere. Una persona alla quale non si poteva non voler bene. E’ il commento unanime di chi lo conosceva e ha appreso della sua morte. Pierluigi Pierdomenico faceva il medico ma ritagliava parte del suo tempo anche per l’impegno politico. Agli inizi degli anni ’90 aveva accettato di presentarsi alle elezioni amministrative nella lista del Psi e svolse un mandato da consigliere comunale, con sindaco Ivo Costamagna e quindi Augusto Frinconi. E puntuale lo trovavi al suo posto ad ogni seduta. "Anche in politica si segnalava per il suo carattere garbato e gentile – sono le parole di Carlo Centioni, allora assessore –. Da lui mai una parola fuori posto, il confronto con l’avversario politico non mancava mai di rispetto pur nella profonda differenza di vedute". Pierluigi lascia la moglie Maria Grazia, la figlia Elisabetta, anche lei medico, il figlio Roberto, preparatore atletico di diverse società sportive, il nipote Lorenzo, il fratello Paolo e tanti amici.

Giuliano Forani