Addio al pescatore Leone Pomante

di Mario Pacetti

Mare e famiglia. Erano le due ragioni di vita di Leone Pomante: pescatore, comandante di rimorchiatori e retante molto conosciuto in città e non solo negli ambienti marinari. Più noto come "Nello", Pomante s’è spento l’altra notte nel sonno. Aveva 86 anni. Un fulmine a ciel sereno per la famiglia. Nei giorni precedenti era risultato positivo al Covid ma, a parte un po’ di tosse e raffreddore, stava tutto sommato bene. Era temporaneamente isolato nella sua camera e dormiva da solo, per non contagiare i familiari. Alle 6 di ieri mattina la figlia Francesca ha provato a svegliarlo per la medicina di routine ma lui era già morto: serenamente nel sonno, come era successo a suo tempo alla mamma. E’ stato chiamato il medico che, a quel punto, ha potuto solo accertarne il decesso. Pomante abitava in via Friuli. Il funerale è stato fissato per le 15 di domani nella chiesa di quartiere (San Gabriele). Lascia la moglie Amalia (Nadia) Iesari e le figlie Francesca, Maria Chiara, Liliana e Angela. Oltre a tanti nipoti. In gioventù "Nello" Pomante aveva solcato a lungo il nostro mare a bordo di alcuni pescherecci locali, a cominciare da quello di famiglia: il "Pasquale Carlo". Poi, acquisita la patente nautica necessaria, aveva virato sul fronte dei rimorchiatori. Comandò il "Lupo", che faceva la spola con la piattaforma petrolifera al largo di Porto S.Elpidio, e altri rimorchiatori a bordo dei quali trascorse parecchie stagioni all’estero. Una volta in pensione s’era concentrato (la passionaccia non lo ha mai abbandonato) sulla cura e sui rammendi delle reti da pesca. Immancabile la sua presenza nel negozio "Retimar" di Alberto Paci, nell’area portuale, dove dispensava quotidianamente gocce di saggezza. Anche "pizzicando", se necessario. Un esempio per la sua famiglia e un amico per molti.