Addio al poliziotto Vincenzo Sulzer I colleghi: "Profondo dolore"

Addio a Vincenzo Sulzer, 55 anni, poliziotto della questura di Macerata. A strapparlo alla sua famiglia, martedì scorso, una malattia contro cui lottava da tempo. Sulzer, originario della provincia di Bolzano e da moltissimi anni residente a Macerata, era in servizio all’ufficio di Gabinetto della questura, ma purtroppo era assente da qualche anno proprio per via della malattia. I colleghi, commossi, lo ricordano con profondo affetto: "Vincenzo lavorava in un ufficio dove si doveva rapportare continuamente con noi colleghi, si metteva sempre a disposizione, se poteva ti dava una mano. Lo ricordiamo per la sua grande gentilezza. Era una persona tranquilla, purtroppo mancava al lavoro da qualche anno. In questo momento c’è solo dolore. Quando abbiamo saputo che era venuto a mancare, tra noi c’è stato sgomento, ci siamo sentiti al telefono, ci siamo scritti per ricordare Vincenzo. Ci mancherà".

Lascia la moglie Gemma, le figlie Elisa e Bianca, la mamma Maria, le sorelle Sonia e Sara, le cognate Paola ed Elena, il nipote Alexander, il suocero Enzo e i parenti tutti. La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa San Vincenzo Maria Strambi di Piediripa.