Addio al prof Proietti, l’Università in lutto

"Un caro collega e uno stimatissimo docente, la cui passione per la ricerca e per la didattica era riconosciuta da tutta la comunità accademica. Una persona gentile, rigorosa, di grande cultura e generosità". Con queste parole il rettore dell’Università di Macerata, John McCourt, rende omaggio al professor Omero Proietti, docente di Storia della filosofia al dipartimento di Studi Umanistici. L’Università di Macerata esprime profondo cordoglio per la perdita del professore, morto a 68 anni: ieri pomeriggio, in un clima di grande commozione, si è celebrato il funerale nella chiesa di Santa Croce. Proietti era un docente stimatissimo, molto amato anche dai suoi studenti: in diversi hanno espresso il desiderio di ricordarlo e organizzare qualcosa in sua memoria. Intanto, domattina alle 12, si terrà una commemorazione di Ateneo nella sede di Filosofia in via Garibaldi. Proietti lascia la moglie e una figlia. Avrebbe compiuto 69 anni a maggio. "Una luce nella nebbia, adorato dagli studenti", così lo ricorda uno dei suoi colleghi più stretti, Marcello La Matina: sempre presente in ateneo, tutti i giorni a lavorare nella sua stanza.

Specialista dell’opera di Spinoza e del pensiero di Uriel da Costa, Proietti era una voce particolarmente autorevole nel campo degli studi di storia della filosofia moderna e contemporanea. Umbro di nascita, maceratese di adozione da quel 1991, anno in cui fu chiamato per i primi incarichi ad Unimc, nell’allora dipartimento di Filosofia diretto da Filippo Mignini. "Abbiamo appreso la notizia con profonda tristezza – sottolinea il rettore McCourt -. Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze dall’Ateneo". "La scomparsa di Omero Proietti rappresenta una gravissima perdita per i nostri corsi di laurea in filosofia e scienze filosofiche – spiega la presidente dei corsi, Arianna Fermani -. Se ne va un grandissimo e fine studioso, un docente molto amato dai suoi studenti, un collega molto apprezzato da tutti noi. Ci stringiamo al dolore dei suoi familiari, nella consapevolezza che gli immensi doni e i preziosi insegnamenti che ci ha lasciato non andranno sprecati". "La scomparsa del prof Proietti ha colpito profondamente tutte le persone che lavorano, studiano o hanno studiato nei corsi di laurea in filosofia – il pensiero del direttore del dipartimento di Studi Umanistici, Roberto Mancini –. Proietti ha caratterizzato la sua presenza in università non solo per la sua alta competenza nella ricerca e per la cura speciale che ha saputo mettere nella didattica, ma anche per la grande umanità con cui ha partecipato alla vita dell’ateneo. È stato testimone credibile di una università concepita come servizio a studenti e studentesse e come centro propulsivo della cultura. L’intero dipartimento di Studi Umanistici esprime il suo profondo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia".

