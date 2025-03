Addio al prof Stefano Pigliapoco: "Ha lasciato un segno al Galilei"

"Il professor Stefano Pigliapoco ha fatto amare il latino non solo come espressione di logica e di razionalità, ma soprattutto come mezzo per comprendere l’alto valore della civiltà latina nelle sue diverse e complesse manifestazioni". Con queste parole il liceo scientifico Galileo Galilei di Macerata ricorda il docente di italiano, latino e geografia scomparso nei giorni scorsi a 77 anni. Ieri amici, parenti e colleghi hanno dato l’ultimo saluto al prof, con il funerale che è stato celebrato nella chiesa della Santa Madre di Dio.

"Era coinvolgente anche nelle sue lezioni di Geografia – spiega la collega Daniela Moltedo –, nelle quali si avvaleva di fotografie e documentazioni personali, frutto di viaggi ed esperienze dirette anche a livello extraeuropeo. Con la sua cordialità ed educazione, il professor Pigliapoco (nella foto) ha lasciato davvero un segno importante nella formazione educativa e nella crescita culturale di molti giovani che hanno frequentato il nostro liceo scientifico".

"Mi dispiace molto della scomparsa del mio coetaneo Stefano Pigliapoco, per altro avvenuta un giorno dopo quella di Renato Pasqualetti, suo compagno di scuola al classico di Macerata – aggiunge Alfredo Maulo, un altro collega –. Stefano era un latinista come me. Ne conservo un buon ricordo sia come collega allo Scientifico, sia come principiante, insieme alla professoressa Tesei e a me, di tango argentino presso la Filarmonica. Addio Stefano".

Anche l’ex allieva Silvia Morresi, oggi docente di scienze al Galilei, esprime, a nome proprio e della classe quinta D dell’anno scolastico 1991-1992 "sentite condoglianze. Ciao Stefano, caro professore, uomo d’altri tempi, sempre cortese e gentile, sempre pronto ad iniziare le lezioni con entusiasmo. Grazie per la grande professionalità con cui hai contribuito a far crescere la nostra scuola, ti porteremo sempre nel cuore".

Cordoglio è stato espresso dalla dirigente Roberta Ciampechini, dai docenti del liceo e dall’associazione "Amici del liceo scientifico Galilei".