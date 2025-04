Addio al professor. Alberto Francinelli

Scomparso all’età di 87 il noto docente di chimica Alberto Francinelli (nella foto), che per tanti anni ha insegnato all’Istituto Tecnico Commerciale "Filippo Corridoni" di Civitanova Alta. Il funerale sì è tenuto nel pomeriggio di lunedì, nella chiesa di San Giovanni Batista dei Padri Cappuccini. Francinelli, originario della Sicilia, era approdato a Civitanova in quanto il padre era stato nominato Capostazione delle Fs a Porto Sant’Elpidio. La sua vita da giovane e da docente si è svolta a Civitanova, dove ha seguito con passione ed ironia la vita politico-culturale cittadina. Nel 1970 ha fatto parte del primo Consiglio di Biblioteca, allora presieduto da Universo Ripari, per diventare quindi presidente nel 1975. è stato quindi Presidente dell’Archeoclub di Civitanova, dopo don Vincenzo Galiè, Ennio Ercoli