Addio al professor Aldo Arbuatti, aveva 92 anni

Civitanova saluta due insegnanti ed ex presidi, molto apprezzati da chi ha avuto la fortuna di averli avuti come dirigenti e come educatori. Si tratta di Albertina Straffi e Aldo Arbuatti, entrambi venuti a mancare nella giornata di ieri. Albertina Straffi ha diretto per diversi anni la scuola media della città Alta, consorte del dottor Francesco Misericordia, per anni veterinario presso il mercato ittico di Civitanova. Oltre al marito Francesco, lascia i figli Paolo, Sandra e Marco con rispettivi consorti, e diversi nipoti. I funerali si svolgeranno al Centro della Comunità San Giovanni Paolo Secondo di Gualdo, cui seguirà la tumulazione nel cimitero di Caldarola.

Aldo Arbuatti (nella foto) è venuto a mancare la notte scorsa a 92 anni e, nonostante la veneranda età, nulla lasciava pensare al suo decesso giunto improvviso e inaspettato. Tutti i giorni, fatta esclusione del periodo di segregazione imposta durante la fase acuta del Covid, era solito farsi una lunga passeggiata fino all’edicola ove acquistava il Carlino, si intratteneva con gli amici, chiedeva curioso notizie del Palazzo, faceva i suoi commenti per poi riprendere la via di casa. Lo aveva fatto fino a qualche giorno fa, ieri, inatteso, il manifesto che ne annunciava il decesso. Aldo Arbuatti era stato insegnante attento e bonariamente severo nei confronti dei suoi allievi; rigoroso e puntuale come dirigente. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 alla chiesa Maria Ausiliatrice.

g. f.