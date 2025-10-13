Addio al professor Massarini. La scuola e l’amore per lo sport: "Se ne va un pezzo di storia"

"Se ne va un pezzo di storia". È il saluto di Macerata ad Alberto Massarini (nella foto), storico professore di educazione fisica; aveva insegnato in diverse scuole medie e superiori della città, in particolare al liceo scientifico Galileo Galilei dove era stato per molti anni. Si è spento ieri, all’età di 83 anni. Pioniere del nuoto maceratese, aveva lavorato in qualità di esperto del settore al polo natatorio seguendo l’evoluzione della struttura dall’inizio fino alla fine della gestione della Filarmonica. Poi aveva prestato servizio come educatore fisico alla palestra Madison e poi alla Supergym; era infatti anche un professionista della ginnastica a corpo libero, per tutte le età. Aveva insegnato a intere generazioni di maceratesi. Amava la montagna ed era un grande appassionato di sci, sport che aveva praticato fino a poco tempo fa. Nel 2015 era sceso in campo alle comunali con la lista civica "Macerata Capoluogo" a sostegno della candidatura di Mariella Tardella a sindaco.

Molti lo ricordano anche come motivatore, mental coach. La comunità si è stretta alla moglie Stefania e al figlio Alessandro. L’assessore allo sport Riccardo Sacchi, esprimendo il cordoglio di tutta l’amministrazione e della città alla famiglia di Massarini, ha evidenziato le sue doti. "Ho avuto l’onore di averlo come insegnante di nuoto quando avevo sei anni – racconta -, alla vecchia Filarmonica. La sua severità faceva rima con una professionalità e umanità. I suoi modi all’inizio potevano sembrare un po’ burberi, ma già dopo tre lezioni noi allievi non potevamo che essergli grati per quello che avevamo imparato. Per questo volevamo tutti bene a Massarini. E lo stimavamo profondamente. Severo nel senso buono. Se ne va un pezzo di storia, non solo nello sport, per Macerata. Ha insegnato a grandi e bambini e ha lasciato il segno". "Un grande sportivo e motivatore – aggiunge l’assessore Paolo Renna -, puntava tanto sulla disciplina ma era benvoluto da tutti". "L’unico vero insegnante di educazione fisica. Un mito. Lo ricorderò sempre", è uno dei tanti messaggi arrivati per Massarini. "Fai fare ginnastica a tutti anche lassù", ha scritto un concittadino. "Alberto ha avuto sotto le sue mani generazioni di studenti maceratesi – recita un’altra dedica –. A volte controcorrente, con le sue idee all’avanguardia, sicuramente era capace di suscitare forti sentimenti. Allenatore di nuoto quando a nuotare eravamo in pochissimi, raccontava aneddoti indimenticabili della sua vita da atleta olimpionico". La data del funerale non è stata ancora fissata.