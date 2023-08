Addio al professor Moscatelli a San Severino: funerale oggi alle 15.30

Si è spento a San Severino il professor Umberto Moscatelli, aveva 93 anni. Simpatico e brillante, aveva esercitato a lungo la professione di veterinario, diventando un punto di riferimento soprattutto per i tanti allevatori che all’epoca svolgevano la propria attività nelle campagne settempedane. Poi si era dedicato – fino alla pensione – all’insegnamento, in particolare della Matematica nelle scuole medie di San Severino e Cingoli, lasciando un bel ricordo fra i colleghi e gli alunni. Non è mancato il suo impegno civico e politico; fra l’altro ha ricoperto pure l’incarico di assessore comunale. Umberto Moscatelli, inoltre, era un appassionato di sport e in tv seguiva puntualmente il calcio, a cominciare dall’amata Juventus. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in città, dove la famiglia è molto conosciuta e stimata. Lascia la moglie Gina, con la quale aveva festeggiato lo scorso anno le nozze di diamante, i figli Maurizio, Gustavo e Lucia, le nuore e il genero, i nipoti Alessandro, Gloria, Paolo, Irene, Aurora e Filippo. Il funerale sarà celebrato oggi alle 15.30, nella chiesa di San Domenico.