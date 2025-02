Addio al professor Rolando Scocco, presidente della Volley 79 per quasi trent’anni

È morto il professor Rolando Scocco, un uomo che a Civitanova ha legato il suo nome all’insegnamento e allo sport, sapendo sempre dialogare con i giovani. Aveva 81 anni, da tempo soffriva di Alzheimer e si è spento alle 21 dell’altra sera all’ospedale di Civitanova. Fino a quando la salute glielo ha consentito si è dedicato alla sua famiglia, all’insegnamento e alla sua amata pallavolo, il mondo che lo ha visto presidente della Volley 79 per quasi trenta anni, dal 1981 al 2008, un periodo in cui la sua guida ha portato la società ‘falchetta’ a scalare i campionati fino alla promozione nella serie B2, apice della storia sportiva del club, nel quale militavano principalmente ragazzi di Civitanova, soprattutto della città alta, cresciuti nel vivaio di casa. Scocco era il primo tifoso, un presidente appassionato che svolgeva il ruolo a tutto tondo. Alla notizia della sua morte tante le manifestazioni di affetto da parte degli atleti che ha cresciuto, così come dei suoi ex studenti, che lo hanno avuto come insegnante di italiano, storia e latino al liceo scientifico Leonardo da Vinci. Lascia la moglie Anna Maria Luzi, i figli Andrea e Claudia, cinque nipoti, Leonardo, Francesco, Filippo, Adele e Giulio, il fratello Mario. I funerali si svolgeranno questa mattina nella chiesa di San Paolo a Civitanova Alta, alle 11. Dalla famiglia ringraziamenti all’associazione ‘Attivamente’ di Civitanova, che opera a sostegno dei malati di Alzheimer e dei loro familiari.