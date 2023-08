Addio al professor Rovati: "Rimarrà sempre con noi"

di Antonio Tubaldi

Si terrà oggi pomeriggio alle 15, in forma privata nel Duomo di San Flaviano a Recanati, il funerale di Paolo Rovati, 76 anni, morto dopo una breve malattia. Docente di geografia nel dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Macerata, ha ricevuto importanti premi e riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale. Nel 1988 gli scritti scientifici di geografia gli hanno valso l’attribuzione da parte dell’Accademia Nazionale dei Lincei del Premio "Carmelo Colamonico", consegnato personalmente dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga che affermo: "L’eccletticità degli argomenti e la serietà della trattazione sono pregi che la commissione segnala alla classe e all’assemblea", ritenendo il candidato Paolo Rovati meritevole del premio. Nel 2012 gli è stato conferito il Premio Speciale del Presidente della Repubblica nell’ambito della XVª edizione del Premio Nazionale di Letteratura Naturalistica "Parco Majella", con assegnazione della Medaglia del Capo dello Stato Giorgio Napolitano per i particolari meriti dell’opera ’Ôikos: La radice comune di economia e di ecologia’. Nel 2013 è risultato finalista del primo Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica promosso dall’Associazione italiana del libro con il patrocinio del Cnr-Centro nazionale delle ricerche, per il volume ’L’acqua: diritto per tutti o profitto per pochi?’. Nel 2014 è stato dichiarato cittadino benemerito della città di Recanati "per aver ottenuto importanti riconoscimenti a seguito del suo lavoro come studioso". Tra i più grandi conoscitori dell’area iberica e soprattutto dell’America Latina, nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento internazionale di Socio Correspondiente de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos GÆA. Sono numerosissime le pubblicazioni fatte nel corso degli anni con particolare attenzione all’ecologia e al paesaggio. Ad accompagnarlo, fino agli ultimi momenti, la prima moglie Julia e il figlio Alessandro anch’egli apprezzato insegnante nella realtà scolastica recanatese. Il cordoglio all’Università di Macerata con le parole del rettore John McCourt: "Lo ricordiamo per la preparazione, la professionalità, la prospettiva internazionale che dava ai suoi studi". E poi il messaggio di condoglianze anche da parte della direttrice del Dipartimento di Economia e diritto Elena Cedrola: "Gentile, generoso, preparato e sempre al servizio degli studenti. Il suo ricordo sarà sempre vivo".