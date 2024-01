Addio al professore Micheletti: domani alle 15 l’ultimo saluto

All’età di 89 anni è scomparso a Civitanova il noto professor Giorgio Micheletti Moracci, consorte dell’altrettanto conosciuta professoressa Anna Antonini, docente di letteratura italiana. La camera ardente è stata allestita nella Sala del Commiato Lanzi a San Marone (via De Amicis, 36/38). Il funerale sarà domani, alle 15, nella centrale Chiesa di San Pietro, in piazza XX Settembre. Oltre alla moglie Anna, lo ricordano con amore il fratello Franco e i nipoti Marco, Andrea e Gianluca. L’ingegner Micheletti è esponente di una delle famiglie storiche più note di Civitanova, già proprietaria di tutta l’area dell’ex Pineta, che circondava Villa Fritz, abbattuta durante la guerra, compresa tra l’attuale nuovo Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Corso Garibaldi e Via Aldo Moro. Giorgio Micheletti ha insegnato per tanti anni all’Istituto Industriale Enrico Mattei di Recanati. Sempre cortese e ironico, è stato socio e presidente del Rotary Club di Civitanova, nel cui sodalizio si è continuamente speso con gli altri per finalità culturali e di solidarietà. Il fratello Pier Alberto, laureatosi a Camerino, è stato docente di geografia all’Itc Filippo Corridoni. Negli anni gloriosi successivi all’inaugurazione della nuova sede (1992), è stato a lungo vice-preside. E’ scomparso da oltre un decennio. La moglie Anna (la cui mamma è stata insegnante molto amata a Civitanova Alta), amica d’infanzia del giornalista Arnaldo Giuliani, è stata brillante insegnante di lettere, facendo amare agli studenti Dante, Manzoni, Foscolo e Leopardi. Insieme, da docenti in pensione, Giorgio ed Anna, hanno sempre mantenuto contatti cordiali e salutari con i propri allievi, partecipando sempre attivamente con il loro inconfondibile sorriso ai momenti della vita sociale e culturale della comunità civitanovese. Alla Antonini giungano anche le condoglianze del Carlino.

Ennio Ercoli