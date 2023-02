Addio al ristoratore Romeo Guardiani Aveva 66 anni

All’età di 66 anni, nella giornata di martedì, si è spento il noto ristoratore Romeo Guardiani (nella foto). Guardiani, originario dell’Abruzzo, in città era conosciuto per aver aveva gestito, negli anni ’90, il ristorante ‘Sa muvara’, in corso Umberto I, e la pizzeria della Stazione. Due luoghi che ora non esistono più – la pizzeria ha ceduto il posto ad un altro esercizio –, ma che hanno lasciato un piacevole ricordo nelle menti dei tanti civitanovesi che le hanno frequentate assiduamente in quegli anni. E negli ultimi periodi si vedeva spesso Romeo Guardiani alla pizzeria ‘Il boccalino’, in corso Garibaldi, attività gestita dal figlio Angelo. I funerali dell’uomo si sono svolti mercoledì pomeriggio, nella chiesa di San Pietro. Guardiani ha lasciato la moglie Paola, i figli Angelo, Natascia e Demmis, il genero Jonathan, la nuora Sabina, i nipoti Giulio, Diego, Camilla e Elia, il fratello Nino, la sorella Ileana, i nipoti e i parenti.

Francesco Rossetti