Addio al sostituto commissario Carlo De Toma, caloroso saluto della polizia giudiziaria e della questura

Magistrati, cancellieri e colleghi della polizia giudiziaria e della questura ieri in tribunale hanno salutato con calore il sostituto commissario coordinatore Carlo De Toma, oggi al suo ultimo giorno di lavoro per la polizia di Stato. Dopo aver vinto il concorso che, da Napoli, lo ha portato alla prefettura di Genova, De Toma era arrivato a Macerata, dove poi ha vinto il concorso per entrare in polizia. Ha prestato servizio quindi a Torino, e poi ha raggiunto di nuovo la famiglia a Macerata, lavorando negli uffici della Digos, della Squadra mobile, delle Volanti e del personale. Infine, da diversi anni ormai aveva preso servizio nella sezione di polizia giudiziaria della procura, in tribunale. Si è sempre fatto apprezzare per le sue qualità professionali, come poliziotto competente e scrupoloso, ma anche per la sua gentilezza d’animo.