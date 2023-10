Addio al tenente colonnello Bruni. Guidò per anni la stazione locale

Si è spento mercoledì sera, nella clinica Anni Azzurri di Montecosaro, all’età di 81 anni il tenente colonnello Renato Bruni (nella foto), per molti anni comandante della stazione dei carabinieri di Recanati con il grado di Maresciallo. Nato a Tortoreto, in provincia di Teramo, ha iniziato la carriera militare entrando nella scuola sottoufficiali carabinieri di Velletri. Ne è uscito con il grado di vice brigadiere. Quindi ha prestato servizio in Sardegna prima di venire trasferito nel comune di Pennabilli dove ha conosciuto la sua futura moglie, Stefana Agostini. Per tre anni, dal 1974 al ’76, ha prestato servizio a Civitanova nella stazione di polizia giudiziaria ed era lì quando ci fu il conflitto a fuoco dove perse la vita Sergio Permanni, Maresciallo Capo Medaglia d’Oro al Valor Militare "alla Memoria".

Fu poi comandato alla stazione dei Carabinieri di Recanati che guidò dal 1976 al 1988, città dove stabilì la sua residenza definitiva. Nell’88 la sua carriera subisce una svolta: Bruni vince il concorso per ufficiale che gli permise di frequentare la scuola ufficiali a Roma uscendone con il grado di tenente. È con questo grado che andò, per diversi anni, ad Ancona a guidare la sezione interregionale antidroga Marche-Umbria distinguendosi in importanti operazioni. Fu un periodo molto intenso e pieno di soddisfazioni dal punto di vista operativo. Ha finito ad Ancona la sua carriera al Comando Legione prima di andare in pensione, nel 2005, con il grado di tenente colonnello. Bruni anche da pensionato è stato sempre attivo organizzando, nella sede dei carabinieri in congedo, di cui è stato presidente per molti anni, lo sportello sicurezza e assistenza vittime di reato. Purtroppo colpito da una malattia progressiva debilitante Bruni fu costretto ad abbandonare ogni impegno. Lascia la moglie Stefana, il figlio Marco, anche lui per diversi anni ha indossato la divisa di carabiniere, la sorella Teresa e i nipoti Saverio, Simone e Roberto. La camera ardente è allestita nella casa funeraria Bamo di Recanati. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa di Sant’ Agostino. Alla cerimonia funebre è prevista anche la presenza di numerosi appartenenti all’Arma dei carabinieri.

Asterio Tubaldi