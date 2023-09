Addio alla 64enne. Hatidza Harbas, colta da un malore mentre era in casa

Si terranno questa mattina alle 10 con rito musulmano, nell’ex camera mortuaria del civico cimitero di Recanati, il funerale di Hatidza Harbas, signora deceduta, per un malore improvviso, all’età di 64 anni martedì scorso nella sua casa in via Emanuela Loi (ex Campo sportivo). La salma partirà dall’obitorio del "S. Lucia". La donna era conosciuta e apprezzata, una persona socievole per tutta la comunità recanatese. Oltre al marito lascia due figli.