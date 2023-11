Addio alla centenaria: "Clara" Corvaro

Ci ha lasciato una delle rocce di Civitanova. A 101 anni s’è spenta Celeste Corvaro (per tutti Clara), un’istituzione nel quartiere sud della città dove le generazioni più mature l’avevano apprezzata per serietà, cordialità e generosità. Lavorò nel settore calzaturiero, come operaia. Ma in tanti la ricordano come "infermiera di casa". Correva dovunque la chiamassero per fare le iniezioni. Non si negava neppure in piena notte: inforcava la bici e in un battibaleno era lì dove serviva il suo tocco magico. Fino a tre anni fa ha goduto di una salute di ferro. Leggeva un libro a settimana ed era "ghiotta" di cruciverba. È spirata nella sua casa di corso Garibaldi, assistita dal figlio Moreno Luciani (vigile del fuoco in pensione) che, sempre premuroso attorno a lei, le ha infuso in questi anni la serenità e la forza per continuare ad amare la vita. Il funerale oggi alle 10, a San Pietro.