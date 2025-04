Addio alla commercialista Gabriella Vignini

Ieri mattina è scomparsa a San Marone la nota ragioniera commercialista Gabriella Vignini, con studio in via Zavatti, nel Quartiere Pinetina vicino allo Stadio. In precedenza in via Buozzi, poi nel Palazzo Squadroni a San Marone. Lascia i figli Federico (avvocato), Giordano (commercialista) e Valerio, nonché la sorella Anita (sempre impegnata in tandem nello studio fino a qualche anno fa), le nuore Susanna, Barbara e Samantha e sette nipoti.

Il funerale si svolgerà oggi alle 15, nella chiesa di Maria Ausiliatrice gestita dai Salesiani, nel cui Oratorio i figli sono cresciuti. Federico è stato anche presidente della Vigor Salesiana calcio. Il marito della Vignini, Alessandro Pezzoni, scomparso diversi anni fa, è stato un formidabile giocatore della Civitanovese negli Anni Sessanta. Era un difensore gentleman, giunto in città dalla Casertana. Nel campionato 1960-1961 (presidente Serafino Santori) fece parte dei rossoblù che conquistarono la serie C. Nella squadra c’erano – tra gli altri – Centini, Micucci, Giulietti, Bzzi, Zuczkovskij.

Gabriella, con la sorella Anita ed il papà giunsero a Civitanova da Roma, dove si sono tutti fatti apprezzare per discrezione, cordialità e partecipazione attiva alla vita della comunità locale. Il papà fece realizzare per alcune vie cittadine – come per Giovanni XXIII, Nino Bixio ed altre – delle pregevoli targhe per la toponomastica, con tanto di bassorilievo in bronzo tuttora esistenti. Alle famiglie Vignini-Pezzoni le più vive condoglianze da parte del Carlino.

Ennio Ercoli