Addio alla guerriera Fabbri: aveva 92 anni

Era rimasta solo lei, delle tante famiglie che un tempo affollavano l’antico complesso di Sant’Agostino, dove si erge la Torre del Passero solitario, ad occupare a piano terra un’abitazione di proprietà comunale. Ma anche lei, venerdì notte, è morta all’età di 92 anni. La coraggiosa nonnina Assunta Fabbri, sempre in prima linea nella battaglia in città contro le barriere architettoniche, sensibilità che aveva maturato soprattutto dopo che il figlio fu colpito dalla poliomielite e costretto da questa brutta malattia – oggi debellata – a vivere con grossi problemi di mobilità. Assunta si è spenta dopo un improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Finchè le sue forze le hanno permesso di essere autosufficiente, è vissuta sempre da sola nella sua abitazione vicino all’entrata della scuola elementare Gigli, posta all’interno dell’antico convento degli agostiniani. Solo negli ultimi due anni aveva con lei una badante. Assunta ha visto passare molti governi cittadini di diversi colori, ma lei non faceva alcuna distinzione; quando c’era da lottare partiva lanciata. Non riusciva proprio a comprendere la mancata sensibilità degli amministratori sulla presenza in città di diverse barriere architettoniche, una problematica che non si spiegava come non riscuotesse da parte delle istituzioni le dovute attenzioni, e a suo fianco più volte si sono schierati anche il Tribunale dei diritti del malato e l’attuale consigliera regionale Anna Menghi, ex presidente dell’Anmic. Assunta si faceva sentire anche nel chiedere l’impegno dell’amministrazione nel migliorare il decoro urbano, specie del Chiostro di Sant’Agostino, dove si apriva la sua casa, frequentato da moltissimi turisti per la presenza della Torre del passero Solitario, sottolineando l’illuminazione carente o la sporcizia del luogo. Ultimamente aveva anche affisso, su una colonna del Chiostro, i versi della poesia che ha reso immortale la Torre. ant. t.