Addio alla maestra. Gabriela Pascucci

A Cingoli, oggi alle 10.30, nella chiesa di Sant’Esuperanzio viene celebrato il funerale di Gabriela Pascucci (nella foto) morta nel giorno di Pasqua all’età di 88 anni.

La piangono il fratello Luciano che l’ha sempre e amorevolmente assistita, l’affezionata Laura, i numerosi parenti. Dopo le esequie, il feretro sarà tumulato nel cimitero cittadino. Nubile, molto conosciuta e tanto stimata per l’impegno d’insegnante elementare profuso per quasi quarant’anni dedicando la propria vita alla scuiola, ha, iniziato il precorso didattico a Elcito per poi proseguirlo in diverse sedi del territorio cingolano. Fino a quando l’infermità non l’ha costretta a rimanere appartata, ha frequentato le passeggiate, i luoghi di aggregazione e le amicizie, intrattenendo cordiali rapporti sul filo dei ricordi

g. cen.