Addio alla maestra Luigina. Un libro di ricordi scritti per lei

L’intera comunità di Mogliano piange Luigina Paoletti, 62 anni, insegnante di religione. Si è spenta venerdì dopo aver affrontato per oltre un decennio la malattia. Il funerale è stato fissato per questo pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno (seguito dalle onoranze funebri Rossetti) muovendo dalla sua abitazione. Lascia il marito Gabriele Piccinini, le figlie Giulia e Claudia, la mamma Zefferina, la sorella Lolita e tantissime persone che le volevano bene. I familiari hanno diffuso un messaggio: "Dimenticarsi di Luigina è impossibile, per chiunque l’abbia conosciuta e tanto più per noi. D’altra parte, sapendo con quanta naturalezza amava parlare con tutti, molto probabilmente ha lasciato un pezzettino particolare di se stessa nel cuore di tanti, ma sconosciuto agli altri. Ci piacerebbe raccogliere questi ricordi in un libro. Invitiamo chi ha piacere a farlo, a scrivere un pensiero, un ricordo o un aneddoto su di lei. Al funerale lasceremo una piccola cassetta accanto a Luigina per raccoglierli; in alternativa, potranno essere inviati un messaggio o una mail nei giorni a seguire".