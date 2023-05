Addio alla maestra Maria Lina Pennesi Aveva 97 anni

All’età di 97 anni è scomparsa la conosciutissima ed apprezzata maestra elementare Maria Lina Pennesi (nella foto), vedova Solazzi, che ha insegnato nelle storiche Scuole di via Trieste (retro del palazzo comunale). I funerali si sono tenuti l’altro ieri nella centrale chiesa di San Pietro, in piazza XX Settembre. Mite, sensibile, la maestra Maria Lina ha insegnato a generazione di civitanovesi ormai più che adulti. Il suo stesso garbo l’ha trasmesso inconfondibilmente ai figli Dante (è stato impiegato alla Carima sul Corso, poi Banca Marche) e Antonella, anch’ella insegnante, autrice di uno studio di storia dell’arte per Centro Studi Civitanovesi. Ricordano la maestra Maria Lina con "amore ed immensa gratitudine" anche la nuora Sasa Cervellini (prof di filosofia al Liceo), il genero Ubaldo (che si interessa di storia cittadina) ed una sfilza di nipoti e pronipoti.

Ennio Ercoli