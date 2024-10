Addio alla maestra Silvana Piantoni

San Severino piange la scomparsa dell’amatissima maestra Silvana Piantoni. Ha formato decine di generazioni di giovani alunni, oggi uomini e donne a cui ha lasciato ricordi indelebili. Aveva 89 anni ed è venuta a mancare giovedì sera. È stata una maestra d’altri tempi e un’appassionata di arte e recitazione. Per anni si è esibita nelle commedie dialettali con la compagnia Teatro Club, cimentandosi nei testi di don Amedeo Gubinelli. Indimenticabile la sua interpretazione di Celestina, la perpetua nell’opera "Padre pe’ procura". Tanti i ricordi di ex alunni e non solo, che parlano tutti di "una donna che ha lasciato il segno nel cuore di molti".

"La mia amata maestra! Siamo cresciuti per cinque bellissimi anni con la storia del pesciolino rossetto che chiudeva ogni nostra lezione – è il ricordo di una ex alunna –. Grazie maestra. Resterai sempre viva nel mio cuore". E chi ne ricorda la simpatia e la sua dote nel recitare: "Una persona speciale, un’insegnante eccezionale, una grande donna con l’arte nel sangue e una simpatia incontenibile e rara. Nessuno riuscirà mai a dimenticarla. È una grande perdita per tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata". Anche l’architetto Luca Maria Cristini ha lasciato un ricordo sui social: "Con grande dispiacere ho saputo che la maestra Silvana Piantoni ci ha lasciati. Era una persona di una simpatia prorompente, sempre pronta allo scherzo, leggiadra ed elegante. Indimenticabili le sue interpretazioni di Ursula, nelle commedie di don Amedeo Gubinelli. Mi dispiace tantissimo, la nostra città perde una persona eccezionale". E infine il messaggio di cordoglio del Teatro Club Amedeo Gubinelli: "Ci troviamo a salutare un’altra colonna portante della compagnia, Silvana Piantoni. E stata una zia, compagna, insegnante che non dimenticheremo facilmente, ci stringiamo attorno al dolore della famiglia consapevoli che purtroppo non sarà più qui ma avremo un angelo in più a vegliare su di noi".

Il funerale si svolgerà oggi alle 9:30 nella chiesa di San Domenico. Lascia la sorella Adria, anche lei molto amata dalla comunità settempedana, i pronipoti Francesco e Fabrizio e tanti parenti e amici che l’hanno amata. Gaia Gennaretti