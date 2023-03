Addio alla mamma di Maria Letizia Berdini

di Lorena Cellini

Il suo cuore, che tante emozioni aveva vissuto, ha ceduto ieri mattina. Si è spenta a 87 anni Valdemara Basilici. Se ne è andata una donna a cui la vita non aveva risparmiato il dolore più grande, quello della perdita di una figlia, Maria Letizia Berdini, a 31 anni uccisa da un lancio di sassi dal cavalcavia della Cavallosa, vicino Tortona. Era il 26 dicembre del 1996 e quella tragedia cambiò per sempre le vite della famiglia Berdini: quelle di Vincenzo e Valdemara, i genitori di Maria Letizia, e quelle di Maria Rosa e Maria Grazia, le sorelle. Un clan sempre unito, compatto nell’affrontare gli anni della sofferenza, quelli del processo alla banda killer della Cavallosa e infine quelli dell’accettazione. Valdemara è stata, forse, la più schiva di tutti, ma era l’anima del focolare di casa Berdini, con il cuore straziato ma con la forza di guardare e tirare avanti sostenuta dalla Fede, anche dopo aver perso l’amato marito Vincenzo. Se ne è andata circondata dalle cure e dall’affetto dei suoi cari e con l’aiuto e l’assistenza, quando è stato necessario, della Croce Verde, che la famiglia Berdini oggi ci tiene a ringraziare. Valdemara lascia le figlie Maria Rosa e Maria Grazia, i nipoti Serena, Elisa e Fulvio. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Carlo Borromeo, a Fontespina. Poi, verrà cremata e riposerà per sempre nel cimitero di San Marone, nella stessa tomba in cui sono stati tumulati la figlia Maria Letizia e il marito Vincenzo. Commovente il messaggio di addio alla mamma affidato da Maria Rosa a un post Facebook: "Hai raggiunto in cielo babbo e Maria Letizia. Te ne sei andata via in silenzio e ora sarai finalmente serena perché li riabbraccerai per sempre. Non è un addio, perché io ci credo, altrimenti non avrebbe senso questa vita. Ciao mamma mia".