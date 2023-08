Addio alla moglie di Mercuri a Civitanova: Ombretta Dolci aveva 73 anni

Nuovo grave lutto per il maresciallo Gianfranco Mercuri, già vicepresidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri ed esponente della locale Protezione Civile. Dopo la perdita prematura del figlio Omar, infatti, avvenuta il 4 luglio scorso, ieri ha perduto anche la moglie Ombretta Dolci, 73 anni. La donna da tempo combatteva contro un brutto male, che alla fine ha avuto il sopravvento. Oltre al marito Gianfranco, Ombretta lascia la figlia Mara, i nipoti Valentina, Francesca, Elena e Matteo, ma anche le cognate e i parenti tutti. I funerali avranno luogo questa mattina alle 10.30 negli spazi della chiesa San Carlo Borromeo. Seguirà quindi il trasferimento a San Benedetto del Tronto ove la salma verrà cremata. La famiglia ha indicato che, per chi volesse, devono essere fatte offerte all’Ant e non fiori. Al maresciallo Mercuri esprimono condoglianze e vicinanza l’Anc Civitanova e la redazione del Resto del Carlino.

Giuliano Forani