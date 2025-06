Addio alla professoressa. Carla Maria Moretti

Si terranno oggi alle 15.30, nella chiesa di Cristo Redentore, i funerali della professoressa Carla Maria Moretti in Cecconi, deceduta ieri a 7 anni all’ospedale di Loreto. Molto conosciuta a Recanati, ha insegnato per molti anni al liceo cittadino, dove ha lasciato un ricordo profondo tra colleghi e generazioni di studenti. Dopo il pensionamento aveva continuato a dedicarsi con passione all’insegnamento, entrando a far parte del corpo docente dell’Università di Istruzione Permanente "Don Giovanni Simonetti", punto di riferimento per la formazione culturale degli adulti in città.