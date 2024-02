Addio alla professoressa Cesanelli

L’intera comunità di Morrovalle piange la scomparsa di Elisa Cesanelli, venuta a mancare ieri mattina all’età di 78 anni, all’Hospice di Montegranaro a causa di una malattia che l’aveva colpita.

Molto conosciuta per la sua professione di insegnante di matematica e scienze svolta nelle scuole medie di Morrovalle e Montecosaro, luoghi in cui ha cresciuto intere generazioni con la sua passione. Lascia il marito Giovanni Gibosini, volto noto del mondo del ciclismo professionistico, la figlia Enrica, il nipote Federico e la nipote Vittoria Maria che ne hanno dato il triste annuncio insieme a cognati, cugini e parenti tutti. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, partendo dalla Casa Funeraria Soft, in via Roma a Montecosaro alle 15.30 per poi dirigersi alla chiesa di San Bartolomeo ove alle 16 si celebrerà il rito funebre. L’ultimo saluto sarà dato al cimitero cittadino.