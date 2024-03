Addio alla scrittrice Martella. Grande impegno per gli altri

È morta Carla Martella (nella foto). A 78 anni si è arresa ad una malattia. Giornalista, scrittrice, crocerossina, Martella ha realizzato reportage da tutto il mondo e lavorato per periodici italiani e stranieri.

Donna dai molteplici interessi, è stata protagonista di missioni umanitarie e in Brasile nel 2007, a Guarulhos, ha fondato un centro di accoglienza per madri con bambini in difficoltà. Ha lasciato il segno anche nelle Marche dove nel 2010 ha istituito l’associazione di volontariato Mattermamma Wanda Onlus per assistere gli anziani soli e sofferenti.

Originaria di Roma, si era trasferita a Civitanova dove viveva con il marito l’architetto Gabriele Cingolani.

Era figlia di Mario Martella, morto nel 2014, che nel 2008 fu nominato ‘Giusto tra le Nazioni’ e sempre quell’anno il capo dello Stato Giorgio Napolitano gli consegnò la Medaglia d’oro al merito civile perché nel 1943, durante il rastrellamento nazista nel ghetto di Roma, mise in salvo degli ebrei nascondendoli nella propria casa di campagna. Carla lascia il marito Gabriele, la figlia Resmie, i fratelli Paolo, Raffaele e Massimo.

Camera ardente nella casa funeraria Terra e Cielo di via Cecchetti. Il funerale si terrà oggi alle 15 nella chiesa di San Gabriele.

l. c.