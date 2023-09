Addio alla signora della danza: "Era la seconda mamma di tutte"

Non avrebbe immaginato in vita un regalo più bello e significativo della partecipazione commossa al suo funerale, ieri pomeriggio, di tantissime sue allieve di danza sia di oggi che degli anni passati. Si sono ritrovate lì, nella chiesa di Sant’Agostino, quasi in punta di piedi, per darle un ultimo accorato "buonasera signora" come la salutavano sempre all’inizio di ogni lezione. La loro insegnante, Alina Bianchi, che ha fondato e gestito da sempre la "Fondazione Diffusione Danza", sita nel Chiostro di sant’Agostino, se n’è andata improvvisamente nel sonno, a 78 anni, sola nella sua casa in via Vinciguerra 10, in una calda notte di agosto. A dare l’allarme sono state proprio alcune sue studentesse dopo che non riuscivano a mettersi in contatto con lei da alcuni giorni. Al termine della funzione religiosa sull’altare è salita una sua giovane allieva e a nome di tutte le sue compagne ha letta una lettera d’addio: "Ci sentiamo figlie acquisite: se qualcuna di noi decideva di percorrere altre strade nasceva un conflitto, come un abbandono, ma oggi siamo tutte qui perché la nostra insegnante era una donna forte e indipendente ed era la seconda mamma di tutte noi. Grazie, Signore, di avercela data. Quante volte ci siamo ripromesse di riunirci tutte per festeggiare il suo compleanno, ma non ci siamo mai riuscite, solo lei è riuscita a farci riunire, oggi, in questa casa del Signore. Conoscerla e condividere l’esperienza con lei è stato per tutte noi un grande dono e privilegio". A ricordarla anche l’ex sindaco Francesco Fiordomo che nel 2016 l’aveva nominata "cittadina benemerita" di Recanati: "Una benemerenza per riconosce il valore della persona e grazie alla sua dedizione e al suo impegno in città è stata creata la scuola di danza. Il nostro è stato un rapporto che è partito con il lei, perché era scontato per il suo carisma e portamento abbinati a una straordinaria educazione e rispetto. Poi dal lei siamo passati al tu ma era sempre un tu con associato ‘signora Alina’ perché era una donna nobile d’animo e di modi". Tante le testimonianze a riprova dell’affetto e del vuoto che lascia nella comunità non solo recanatese. "La vita stessa era nelle sue braccia e nelle sue gambe, ricorda un suo amico. Era una grande artista, aveva un entusiasmo, una forza, un carisma, un impeto che si proclamava. Io credo, e mi rivolgo a tutte le ragazze qui davanti a me: sappiate, questa donna non vi abbandonerà mai. Il suo entusiasmo e la sua vita vi rimarranno per sempre nel cuore e penso vi ispirerà nella vostra vita di artiste e di donne".