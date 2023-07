Addio alla signora Montecchiari di Corridonia: storia dei commercianti in lutto

Mondo del commercio cittadino in lutto per la scomparsa di Maria Vittoria Montecchiari, storica proprietaria di una merceria in centro, che si è spenta ieri mattina all’età di 82 anni. Molto conosciuta in città, sono stati tanti i messaggi di vicinanza giunti via social non appena appresa la triste notizia. "Un altro pezzo di storia di Corridonia che se ne va – scrive una conoscente –. Vittoria è stata una donna coraggiosa nella sua vita, umile, buona e simpatica. Chi non è andato da lei almeno una volta nel suo negozietto per un orlo da fare o una gonna da scucire". Anche l’associazione commercianti Corridonia ha ricordato la sua figura: "Il destino ti ha portato via da qui per portarti lassù, oltre le nuvole, oltre il cielo. Ma nessuno potrà portarti via dai nostri ricordi. Ciao Vittoria". Maria Vittoria lascia i figli Elenio, Miriam e Selina, il genero Francesco, i fratelli e la sorella. Il rito funebre sarà celebrato oggi (alle 10) nella chiesa dei Santi, Pietro, Paolo e Donato.