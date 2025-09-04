Addio alla voce dei rossoblù. Oggi il funerale di Massimo Rossi

Si è spenta la voce della Civitanovese. A settant’anni è morto Massimo Rossi, ieri mattina, all’ospedale Torrette, dove era ricoverato da giorni per una emorragia cerebrale. Tifoso doc, ha raccontato la squadra e la società da radiocronista - soprattutto per Radio City e Antenna Centro - e da telecronista. Indimenticabili le sue performance ai microfoni, specie durante i derby con la Maceratese, quando con stile sud americano accompagnava con urla ed entusiasmanti esultanze i gol dei rossoblù. Innamorato del calcio, molto competente, il Polisportivo è stata la sua casa, la Civitanovese il suo amore.

Nei momenti di gloria come in quelli difficili, e ce ne sono stati tanti, ha raccontato gli uni e gli altri con personalità e senza peli sulla lingua. Con lui se ne va un altro dei ‘cantori’ storici della Civitanovese, della carta e dell’etere, e raggiunge Nino Quintabà, Enrico Costantini, Giampiero Cavalli. Una formazione professionale forgiata da tanta gavetta e che lo ha visto cimentarsi anche nel basket, con servizi sulla Virtus Civitanova. Ma, il suo mondo sportivo era la Civitanovese e la società rossoblù gli rende onore sul proprio profilo Facebook: "oggi piangiamo la scomparsa di Massimo Rossi, storico amico e nostro grande sostenitore. La sua passione, la sua vicinanza e il suo affetto verso i nostri colori resteranno per sempre nella memoria del Club e di tutta la nostra comunità. La Civitanovese Calcio 1919 si stringe con commozione alla famiglia in questo momento di dolore, porgendo le più sentite condoglianze. Ciao Massimo, resterai sempre uno di noi".

Il funerale si terrà questa mattina alle 9.45, partendo dalla casa funeraria Terra e Cielo di via Cecchetti verso la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Lasca la mamma Anselma, i figli Martina, Laura e Federico, la moglie Silvana.

l. c.