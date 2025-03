Addio all’arbitro Conocchiari

Si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno la notizia della morte del 67enne Giuseppe Conocchiari di Sambucheto avvenuta nella notte di mercoledì per un malore improvviso. Un nome molto conosciuto nel mondo del calcio essendo stato un arbitro arrivato in serie A dove ha debuttato il 17 maggio 1992 in Juventus-Cagliari (0-0), vanta anche 30 presenze nel campionato di serie B. Dopo l’esperienza come direttore di gara è rimasto nel mondo del calcio ma in veste di commissario per la Lega dilettanti, dipartimento interregionale.

"Una notizia terribile, è stato un collega – dice Katia Senesi del Consiglio direttivo settore tecnico della Federcalcio – e soprattutto una bella persona, è stato un amante dello sport. È una grossa perdita di cui ho potuto apprezzare le qualità e la preparazione nel lavoro".

Gilberto Sacchi, presidente della sezione maceratese dell’Associazione arbitri, è scosso da questo lutto che ha colpito anche il mondo arbitrale. "Giuseppe – ricorda – era un grande appassionato di calcio, ci aveva anche giocato, poi si era dato all’arbitraggio. Lo ricordo ai primi raduni nelle Dolomiti per preparare la stagione".

L’ex arbitro Oberdan Pantana ricorda il collega. "Era una persona – dice – che aveva tanta passione e dedizione per lo sport, per l’arbitraggio. Una figura integerrima e un esempio di vita che ha aiutato nella crescita tanti giovani colleghi della sezione maceratese di cui è stato un punto di riferimento".

Conocchiari è stato un dipendente della Regione. Il funerale si terrà alle 15.30 di oggi nella chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù di Sambucheto. Lascia i figli Roberta e Matteo, il fratello Beniamino.