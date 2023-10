Addio all’arbitro Rossetti

Ha chiuso i suoi occhi buoni mercoledì sera il 72enne di Tolentino Roberto Rossetti (nella foto). Arbitro federale Aiab (Associazione italiana arbitri di bocce), socio e giocatore dell’asd Bocciofila Tolentino, era padre di tre figli, Micaela, Romina e Simone (quest’ultimo campione di bocce). Da tempo in pensione, era stato un autista della Contram. "Un autista di livello – spiega il presidente dell’azienda di trasporti Stefano Belardinelli -, della vecchia generazione, un autista storico anche per le lunghe percorrenze, come la linea Camerino-Roma". Rossetti affrontava da tempo una malattia, ma le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni. Lascia la moglie Antonia, i tre figli, la sorella, un fratello gemello. L’ultimo saluto è stato fissato per oggi, alle 10, nella chiesa dello Spirito Santo, muovendo dalla casa funeraria Rossetti. Tanti i messaggi di affetto. "Sei stato eccezionale. Sempre pronto a intervenire per ogni richiesta – ricorda il presidente dell’asd Claudio Pascucci e suo amico, rivolgendosi a lui -. Eri una persona buona e disponibile con tutti e per tutti. Non potremo festeggiare più assieme il compleanno del 31 ottobre, ma ti penserò come se tu sia ancora presente. Ti voglio ringraziare per tutto quello che hai fatto per la Bocciofila Tolentino, in cui ti ho coinvolto più di venti anni fa. Hai cominciato accompagnando Simone che, anche per il tuo sostegno personale e logistico, è diventato un campione delle bocce. Hai iniziato a giocare anche tu ma soprattutto hai voluto far parte del mondo arbitrale, dove hai sempre ben figurato. Condoglianze a tutti i familiari. Io per loro ci sarò sempre".