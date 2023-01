Addio all’architetto Accrescimbeni: aveva 57 anni

Intenso cordoglio non solo a Cingoli, per il decesso dell’architetto Giambattista Accrescimbeni, morto ieri nella propria abitazione in via Santa Caterina, all’età di 57 anni, dopo aver lottato contro il male che, malgrado le cure, ne ha inesorabilmente stroncato l’ancor giovane e laboriosa esistenza. Lascia le figlie Angelica e Valentina, le sorelle Francesca ed Elisabetta, i numerosi congiunti e parenti. Il funerale sarà celebrato domani alle 14.30, nella chiesa di Sant’Esuperanzio. Dopo il rito, la salma verrà tumulata nel cimitero cittadino. Di nota e stimata famiglia cingolana, Accrescimbeni conosciuto come "Titta" (era chiamato così l’indimenticato e omonimo nonno Giambattista, amministratore comunale e titolare dell’impresa edile coi figli entrambi scomparsi Franco e Fulvio genitore del defunto) ha svolto a lungo l’attività professionale a Osimo, fino al declino delle sue condizioni di salute.

g. cen.