Addio alle cabine telefoniche Via alla rimozione totale Finisce un’epoca indimenticabile

di Chiara Gabrielli

C’era una volta la cabina telefonica: questo pezzo di storia che tanta parte occupa nell’immaginario collettivo italiano è destinato a scomparire perché non più di pubblica utilità. Si va verso la rimozione di tutti i telefoni su impianti stradali, nelle Marche a breve sarà fatta. Le squadre sono già al lavoro, si occupano di portare via le cabine che finiranno al macero. Passeggiando per strada, oggi, le cabine sono quasi invisibili, non ci si fa più caso, in fondo sono lì da sempre. Eppure sono rimaste funzionanti, sul display si legge: ’Inserire la scheda’. Ma ora, il tempo è scaduto. Resteranno però attive nei luoghi di rilevanza sociale: negli ospedali e nelle strutture sanitarie equivalenti, nelle carceri e nelle caserme dove non sia presente il segnale mobile. Una delibera Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) consente a Tim di dismettere gli impianti stradali (cabine o cupole). Negli ultimi anni, spiega Tim, si è assistito a un minore uso delle postazioni di telefonia pubblica, dovuto alla diffusione sempre più capillare di cellulari, internet point e phone center per i cittadini stranieri. Alla luce di questi nuovi modelli di comportamento e utilizzo dei servizi di telefonia a maggio 2023 l’Autorità di settore, a conclusione della sua verifica, ha stabilito con la delibera 9823Cons che non è necessario continuare a garantire la disponibilità del servizio di telefonia pubblica stradale nell’ambito degli obblighi del Servizio Universale. Attive su strada a livello nazionale circa 16mila postazioni di telefonia pubblica, oltre a quelle attive in luoghi pubblici e privati a elevata frequentazione (ospedali, caserme, centri di accoglienza, scuole) e alle linee gestite da esercizi commerciali (bar e ristoranti). Una ventina le cabine su strada a Macerata, la rimozione inizia domani: resistevano in piazza Nazario Sauro, via Maffeo Pantaleoni, viale Trieste, piazza Pizzarello, via Garibaldi, corso Cavour, via Carducci, via Gramsci, piazza XXV Aprile, corso Cairoli, largo Pascoli, piazza Indipendenza, galleria Luzio, viale Martiri della Libertà, via Bramante, via Spalato e via Montale. Via anche negli altri centri: per dirne alcuni, a Civitanova 13 le cabine da rimuovere, a Potenza Picena 5, un paio a Tolentino e un paio a Recanati, 6 a Porto Recanati, una a Camerino, due a Matelica, una a Montecosaro Scalo.