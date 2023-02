"Addio all’ecomostro ex Ruter Una giornata storica per la città"

di Lucia Gentili

È iniziata la demolizione dell’ex Ruter, fabbrica di materiale plastico dismessa, "ecomostro" abbandonato da almeno trent’anni, proprio a ridosso di Villa Spada, a Treia. La recente acquisizione della fabbrica da parte del Comune ha reso possibili gli interventi, attesi da tempo, dando la svolta ai progetti da sviluppare intorno alla struttura. Saranno necessarie anche ditte specializzate per la rimozione dell’eternit (ci sono amianto, strutture in cemento armato e bisogna recuperare, con le norme attuali, i materiali). "È una giornata storica per la città – commenta il sindaco Franco Capponi –. Al posto di questo ecomostro sorgeranno infatti strutture a servizio della comunità, anche con finalità turistiche. L’intervento è nato dalla constatazione che quella vecchia fabbrica abbandonata e cadente sia un ostacolo dal punto vista urbanistico e del decoro per Villa Spada. E poi dalla necessità di un parcheggio per i visitatori di Villa Spada. Abbiamo approfittato di due possibilità di finanziamento: una del Gal, che ci consente con il Pil (progetto integrato locale) di Treia di realizzare un parcheggio dedicato allo scambio per qualsiasi utente che arriva in auto e vuole poi percorrere la ciclovia del Potenza o cimentarsi sulle piste più impegnative di San Lorenzo con il bike. L’intervento poi viene completato con un progetto Cis (contratto istituzionale di sviluppo), finanziato per un milione 300mila euro per la creazione di una sosta camper dedicata allo scambio bike e una pista ciclabile da Villa Spada al centro storico di Treia (che dista circa 800 metri). Il Comune di Treia invece ha finanziato l’acquisizione della Ruter (costo 150mila euro) e, con circa 140mila euro, l’attuale demolizione". Quindi è in programma un progetto che cambierà il volto dell’area: vi sorgerà un parcheggio attrezzato per camper e auto, con un centro informativo turistico, un’area per noleggio, una ricarica bike e l’officina per le e-bike. Sarà un hub di trasferimento da camper e auto per l’utilizzo di bike. Da qui si potrà partire in direzione mare o monti percorrendo la nuova ciclovia del Potenza oppure, per i più allenati o professionisti arrivare alle varie piste di cross, country o downhill in località e dei percorsi intercomunali di Treia, Cingoli e San Severino.