Addio all’editore Giometti: "Grave perdita per la cultura, ora siamo tutti più poveri"

È morto Gino Giometti. Il mondo dell’editoria e della cultura è in lutto. Editore, libraio e grande filosofo, aveva riaperto quattro anni fa la sede della Giometti&Antonello sotto le logge di Palazzo degli studi, su corso Matteotti, dopo gli anni trascorsi in piazza Mazzini. Giometti è morto a 59 anni dopo una lunga malattia. "Lo conobbi prima di lavorare in casa editrice, quando ancora studiavo architettura – ricorda Manuel Orazi della Quodlibet, la casa editrice di cui Giometti fu co-direttore fino al 2013 –, poi ci sono stati più di dieci anni di frequentazione molto stretta, dove professione e biografia si sono mescolate. Lui fu importante per il mio ingresso in casa editrice, allora piccola, oggi realtà importante che fa più di 100 titoli l’anno".

"Era tra i fondatori, un allievo di Agamben, con cui aveva discusso una tesi su Heidegger in filosofia della traduzione. Una figura molto discreta, non l’editore che cerca le luci della ribalta: il suo è stato un lavoro silenzioso e profondo di traduzione, di commento, di glosse. Dieci anni fa circa – racconta Orazi –, uscì dalla Quodlibet per poi fondare la Giometti&Antonello (dal nome dei due soci fondatori: Giometti, appunto, e Danni Antonello, morto a 39 anni nel 2017, ndr). Dalla produzione filosofica e saggistica iniziò a proporre di più in area letteraria e poetica. Macerata è un distretto editoriale importante, perdiamo un editore molto stimato e conosciuto a livello nazionale. Una figura estremamente originale: la sua tesi divenne uno splendido libro. Siamo tutti un po’ più poveri". "Se ne va una persona dalla cultura immensa, un cliente che era diventato un amico, una mente pensante come poche, con eleganza e savoir-faire – dice Francesco Bragoni, uno dei titolari del Pozzo, locale di cui Giometti era un habitué –, aveva fondato una libreria favolosa, un grande cliente con cui si poteva parlare di tutto. Dalla politica e la musica fino al ciclismo, di cui era un appassionato. Perdiamo una persona di un’eleganza da estasi e dalla cultura sconfinata. Ricordo le nostre discussioni lunghe fino al mattino. Fondatore di una delle realtà davvero importanti di Macerata, una libreria gioiello, in cui si trovano cose meravigliose. Perdiamo una mente enorme, come furono pure per noi furono Remo Pagnanelli e Rodolfo Craia". "Senza gli stimoli intellettuali e le preziose illuminazioni di Gino, Macerata diventa davvero più povera... grave perdita, grande dolore", commenta Paola Ballesi, ex presidente dell’Accademia di belle arti. Giometti lascia la moglie Milena Ibro e un figlio.