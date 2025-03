Addio all’ex arbitro di serie A Giuseppe Conocchiari, mondo del calcio in lutto

Montecassiano (Macerata), 6 marzo 2025 – In lutto il mondo degli arbitri di calcio maceratesi per l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Conocchiari, 68 anni di Sambucheto di Montecassiano. Conocchiari è stato colpito da un malore improvviso, che non gli ha lasciato scammpo.

L’ex giacchetta nera aveva debuttato in serie A dirigendo la gara Juve-Cagliari (1992) e vantava anche 30 presenze sui campi di serie B. Dopo l’esperienza nell’arbitraggio è rimasto nel mondo del calcio come commissario della Lega dilettanti. Il funerale sarà celebrato domani (venerdì) alle 15.30 nella chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù di Sambucheto.