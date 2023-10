Addio all’ex assessore. Branchesi

A Cingoli oggi alle 10.30, nella chiesa di Sant’Esuperanzio, viene celebrato il funerale di Francesco Branchesi (nella foto), noto come Mario, deceduto l’altra sera all’età di 91 anni. Lo piangono la moglie Liana, il figlio Maurizio, la nuora Tiziana, il nipote Elìa, i numerosi parenti e i tanti amici. Dopo la esequie, la salma sarà tumulata nel cimitero della frazione Troviggiano. Coltivatore diretto in località Pian della Pieve, nella campagna cingolana, molto conosciuto e stimato, d’indole cordialmente benevola, per la sua esperienza Branchesi, di cui è ricordato e apprezzato il costante impegno da amministratore comunale, è stato per tre lustri assessore municipale all’Agricoltura dal 1980, durante il doppio mandato dell’allora sindaco Gilberto Giorgi, poi fino al 1995 nella coalizione della sindaca Emanuela Branchesi. Alla famiglia le condoglianze del Carlino.

g. cen.