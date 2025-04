Addio all’ex assessore Golota, aveva 77 anni

Ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Corridonia la scomparsa di Franco Golota, venuto a mancare all’età di 77 anni a causa di una improvvisa complicanza dovuta ad una malattia di cui soffriva. Molto stimato e noto in città, infatti sono stati tanti i messaggi di cordoglio dedicati alla famiglia da parte di quanti lo conoscevano. Proprio la scorsa settimana al Resto del Carlino aveva raccontato, insieme al fratello Rodolfo, la storia del padre Jan "Giovanni" Golota, il polacco che liberò la città di Corridonia dall’occupazione tedesca, il 20 giugno del ‘44.

In occasione dell’80esima Festa della Liberazione testimoniò delle radici della sua famiglia, ovvero di quando il padre, partito da Bewinghausen, un villaggio vicino Poznan, decise di stabilirsi a Corridonia dove aprì una bottega da sarto e sposò Claudia Alagi. Aneddoti illustrati poi nel corso dell’incontro "I polacchi in Italia" organizzato dall’Università di Macerata a cui partecipò nel 2019 come relatore insieme al console onorario di Polonia ad Ancona, Cristina Gorajski. Franco, classe ‘47, è stato per 40 anni segretario dell’Ipsia e apprezzato per il suo impegno politico, tant’è che dal 2002 al 2007 ha ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore all’urbanistica durante il mandato del sindaco Alberto Emiliani, in più è stato parte integrante della giunta precedente, sempre come assessore sin dal 1995, quando all’epoca il sindaco era Sandro Giustozzi. "Era una persona troppo per bene – ha sottolineato lo stesso Giustozzi – onesta con la quale ho avuto sempre un ottima collaborazione. In tanti anni non ho avuto mai uno screzio con lui, era di una gentilezza unica e una figura squisita sotto ogni punto di vista.

"Per me era una persona speciale – lo ha ricordato l’ex primo cittadino, nonché amico, Emiliani – e molto attenta nella vita amministrativa. Si impegnava tanto per la comunità e anche dopo il mio mandato abbiamo continuato a sentirci. La sua scomparsa mi lascia senza parole poiché inaspettata e dolorosa. Un personaggio meritevole di rispetto in quanto si è dimostrato sempre corretto. Lui non era mai invadente e questo non solo nella vita amministrativa". Golota, lascia la moglie Teresa, i figli Gianfranco e Riccardo, le nipotine Maria Sofia, Agnese e Petra e il fratello Rodolfo. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 15.30, pnella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato di Corridonia.

Diego Pierluigi