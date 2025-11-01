Addio all’ex partigiano Angelo Salomoni: "Un dono i suoi racconti sulla Resistenza"

All’età di 99 anni compiuti da tre giorni, è serenamente deceduto a Cingoli, nella propria abitazione, assistito fino all’ultimo dalle persone care, il partigiano Angelo Salomoni, eminente figura tra i protagonisti della lotta per la Liberazione, stimato e rispettato per l’incessante volontà con cui ha testimoniato i valori risaltati durante la sua lunga esistenza. Lo piangono le figlie Pina, ex consigliera comunale, Francesca e Lucia, il genero Riccardo, i nipoti, i pronipoti tutti i parenti e i tanti amici ed estimatori. Si può rendere omaggio alla salma dalle 11 di oggi nell’ospedale cittadino. Il funerale si terrà dopodomani alle 10, muovendo dall’ospedale verso il cimitero comunale, dove il feretro sarà tumulato.

È stato per tutti e semplicemente Angelo. Di famiglia antifascista, il padre falegname come lui e attivo esponente della sinistra, lo zio Giuseppe primo sindaco del dopoguerra a capo dell’amministrazione comunale cingolana, aveva 17 ani quando attivamente ha iniziato a partecipare alla lotta partigiana nella zona del San Vicino: infaticabile staffetta portaordini, poi incessante combattente premiato con una medaglia al merito, Salomoni ha vissuto i più significativi momenti culminati con i giorni della ritrovata libertà.

In ogni successiva ricorrenza, deponeva un mazzo di fiori ("Io c’ero") sotto alla lapide che, incastonata del loggiato della civica residenza, ricorda le vicende conclusive dei tragici eventi. Esemplare guida dell’Anpi che, con un commosso pensiero ("Grazie, Angelo. Per la tua coerenza. Per la tua passione. Per tutto") lo ha definito "figura limpida e generosa", sintetizzava con una significativa espressione la conflittualità contro i nazifascisti: "Giustizia sì, vendetta no: dovevamo e dobbiamo essere migliori di loro". "Andare a trovarlo in piazza, fare due chiacchiere con lui, ascoltare un racconto della Resistenza o una riflessione sull’oggi era un regalo – ha scritto l’Anpi di Cingoli e Apiro –. Un regalo che adesso ci manca. E ci mancherà ogni giorno".

Aveva lavorato all’estero, parlava il francese e l’inglese quindi, abitando in piazza Vittorio Emanuele II a Cingoli e avendo frequentato il corso per guida turistica, sapeva essere un coinvolgente intrattenitore quando usciva e incontrava i gruppi di turisti in visita nel centro storico.

Dopo la notizia della morte di Salomoni, innumerevoli messaggi di cordoglio sono stati inviati alla famiglia, che riceve anche le condoglianze della redazione del Carlino.

Gianfilippo Centanni